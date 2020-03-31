В Украине разрешили работу продуктовых рынков - Документ

Министерство здравоохранения со значительными ограничениями позволило работу продуктовых рынков

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Министерство здравоохранения со значительными ограничениями позволило работу продуктовых рынков

Об этом стало известно из постановления "О противодействии распространению коронавирусной болезни (СOVID-19) в местах торговли" от 30 марта, которое опубликованное на сайте министерства, передает RegioNews.

Согласно документом, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить возможность функционирования рынков при условии пребывания не более одного посетителя на 20 метров торговой площади.

Расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра, а персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Между местами торговли разрешено расстояние не менее 3 метров.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.

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