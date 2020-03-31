В Украине разрешили работу продуктовых рынков - Документ
Об этом стало известно из постановления "О противодействии распространению коронавирусной болезни (СOVID-19) в местах торговли" от 30 марта, которое опубликованное на сайте министерства, передает RegioNews.
Согласно документом, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны обеспечить возможность функционирования рынков при условии пребывания не более одного посетителя на 20 метров торговой площади.
Расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра, а персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Между местами торговли разрешено расстояние не менее 3 метров.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.
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