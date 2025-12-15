На Сумщине беспилотник попал в авто: ранен 62-летний водитель

Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 14 декабря, в результате очередной атаки вражеских беспилотников в Сумской области пострадали гражданские объекты

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .

В частности, по его словам, в одном из сел Сумской общины дрон попал в автомобиль. Ранение получил 62-летний водитель. Мужчину госпитализировали. Обломками также поврежден еще один автомобиль.

Кроме того, в Степановской общине вражеский беспилотник попал в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших, однако повреждено частное домохозяйство.

Жители области призывают быть внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 12 декабря российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу , где продолжалась тренировка детей. К счастью, никто не пострадал.