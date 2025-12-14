10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
14 декабря 2025, 09:30

В ночь на 14 декабря РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 138 БПЛА

14 декабря 2025, 09:30
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В течение ночи силы противовоздушной обороны работали сразу в нескольких регионах, отражая одну из массированных воздушных атак

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 14 декабря российские войска совершили масштабную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников. Воздушное нападение началось около 19:00 13 декабря и продолжалось ночью.

Согласно данным Сил обороны, запуск ракеты типа "Искандер-М" произошел с территории Ростовской области РФ, а дроны запускали по нескольким направлениям, в том числе из Орловской, Курской областей, Приморско-Ахтарской, а также из временно оккупированного Крыма.

К работе привлекали авиацию и мобильные группы

В общей сложности противник применил 138 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов, около 85 из них были "шахедами". К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы. Оборонительные действия велись сразу на севере, юге и востоке страны.

По состоянию на 08.30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 110 вражеских беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и десяти ударных дронов на шести локациях. Информация о последствиях ударов уточняется, на местах работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, российские войска в течение нескольких часов массированно обстреливали три района Днепропетровской области, используя ракеты, FPV-дроны и артиллерию по гражданским объектам и частной застройке.

12 декабря 2025
