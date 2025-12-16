Фото из открытых источников

Певец Вельбой пережил непростой год. В частности, у него были трудности с зависимостями. Теперь оказалось, что он давно не живет в столице

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певец не скрывает, что у него были проблемы с зависимостями, из-за чего проходил реабилитацию в медицинском учреждении. Сейчас, говорит артист, он принимает необходимые лекарства и находится под наблюдением психиатра. При этом его образ жизни изменился.

Как оказалось, еще год назад Вельбой переехал из Киева в Одессу. По его словам, в этом городе он нашел уют.

"Да как Киев я прошел. Для меня Одесса это о покое. Киев — это шум, гам. Здесь стремишься что-то доказать, куда-то побежать. В Одессе вайб совсем другой. Нельзя сказать, что я куда-то убежал, или от чего убежал. Я просто сменил место жительства. Вот и все. Весной будет год, как я в Одессе. Я живу на 13-й станции Большого Фонтана. У моря. До меня мама приезжает, как на курорт. Она все лето в меня пробыла. Тетя тоже приезжала. Я вдохновляюсь морем. Особенно никуда не хожу по заведениям. Нигде не тусуюсь, не зависаю. Такова в меня умеренная одесская жизнь у моря. Такая пенсия, я бы сказал", - говорит певец.

Справка. Антон Вельбой (Wellboy) – украинский певец, композитор, автор песен. Многим украинцам может быть знаком благодаря участию в шоу "Х-Фактор". По итогам 2021 года Антон Wellboy совершил революцию в украинском шоу-бизнесе. Его хит "Гуси" стал первой украинской песней, которая за всю историю существования Apple Music в Украине попала в ТОП 100 ГОДА Apple Music Ukraine.