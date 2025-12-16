"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба

Фото из открытых источников

Рэпер OTOY не так давно женился на бизнесвумене Марии Гаврилюк. Артист рассказал, сколько они потратили на свадьбу

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам рэпера, на праздновании было всего 80 человек. Они хотели, чтобы были только самые близкие друзья и родные. OTOY рассказал, что планировали потратить 10 тысяч долларов и действительно пытались экономить. Однако со временем потратили 30 тысяч долларов.

"Я очень хотел свадьбу, но это был большой стресс для нас. На свадьбе было, наверное, 80 гостей. Мы таким, небольшим кругом собрались. Потратили, наверное, 30 тысяч долларов. И это мы пытались сэкономить на всем, что только можно было. Мы сначала думали, что сделаем за 10 тысяч долларов. А потом все наши отклады,"

Справка. OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. В 2023 году он вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой выступил во втором полуфинале "Евровидения" в Ливерпуле, где он с большой сцены зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый у дома".