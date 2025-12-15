11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
15 грудня 2025, 07:16

На Сумщині безпілотник влучив в авто: поранено 62-річного водія

15 грудня 2025, 07:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 14 грудня, внаслідок чергової атаки ворожих безпілотників на Сумщині постраждали цивільні об'єкти

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Зокрема, за його словами, в одному з сіл Сумської громади дрон влучив в автомобіль. Поранення отримав 62-річний водій. Чоловіка госпіталізували. Уламками також пошкоджено ще одну автівку.

Крім того, у Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак пошкоджено приватне домогосподарство.

Мешканців області закликають бути уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, 12 грудня російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей. На щастя, ніхто не постраждав.

Сумська область війна БПЛА атака авто водій поранення
