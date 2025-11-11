На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во время маневрирования.

В результате столкновения водитель одного из автомобилей и двое его пассажиров погибли на месте. Еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель другого транспортного средства получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, криминалистическая лаборатория и другие профильные подразделения.

Транспортные средства изъяты на проведение экспертиз.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, в том числе скоростной режим, траекторию движения и другие факторы, которые могли вызвать трагедию.

