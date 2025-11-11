11:27  11 ноября
11 ноября 2025, 11:27

На Сумщине в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали

Фото: Национальная полиция
Правоохранители расследуют смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 10 ноября на автодороге Р-60 вблизи села Андрияшевка Роменского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во время маневрирования.

В результате столкновения водитель одного из автомобилей и двое его пассажиров погибли на месте. Еще одна пассажирка этого автомобиля и водитель другого транспортного средства получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, криминалистическая лаборатория и другие профильные подразделения.

Транспортные средства изъяты на проведение экспертиз.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, в том числе скоростной режим, траекторию движения и другие факторы, которые могли вызвать трагедию.

Напомним, в Ровенской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП водитель кроссовера погиб. Его тело деблокировали спасатели. Водитель грузовика пострадал: его с переломом грудной клетки госпитализировали.

