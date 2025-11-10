Смертельное ДТП в Ровенской области: легковушка вылетела на встречку на столкнулся с грузовиком

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно между селами Птича и Турковичи 37-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель кроссовера погиб. Его тело деблокировали спасатели. Водитель грузовика пострадал: его с переломом грудной клетки госпитализировали в травматологическое отделение Дубенской больницы.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователям следственного управления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

