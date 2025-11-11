Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель рейсовой маршрутки Mercedes-Benz съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 62-летний водитель и четверо пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы. Всех травмированных госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 10 ноября на Днепропетровщине легковушка Volkswagen влетела в дерево. Погиб пассажир авто, еще одна пассажирка – в больнице.