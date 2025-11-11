На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали

Фото: Національна поліція

Правоохоронці розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 10 листопада на автодорозі Р-60 поблизу села Андріяшівка Роменського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, аварія за участю кількох легкових автомобілів сталася під час маневрування.

Унаслідок зіткнення водій одного з автомобілів та двоє його пасажирів загинули на місці. Ще одна пасажирка цього авто та водій іншого транспортного засобу отримали травми та були госпіталізовані.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, криміналістична лабораторія та інші профільні підрозділи.

Транспортні засоби вилучені для проведення експертиз.

Поліція встановлює усі обставини аварії, зокрема швидкісний режим, траєкторію руху та інші фактори, що могли спричинити трагедію.

Нагадаємо, на Рівненщині легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП водій кросовера загинув. Його тіло деблокували рятувальники. Водій вантажівки постраждав: його із переломом грудної клітки госпіталізували.