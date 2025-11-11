08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
07:40  11 ноября
На Полтавщине в водоеме обнаружили тело женщины
Фото: Национальная полиция
В селе Клесов в Сарненском районе Ровенской области произошло несколько трагических событий

Об этом идет речь в сюжете ITV media group, передает RegioNews.

По данным от правоохранителей, в позднее время суток 16-летний юноша из села Выры на мотоцикле наехал на местного жителя, после чего покинул место ДТП. Пострадавший мужчина, 36 лет, сначала уверял, что помощь не нужна, но впоследствии его доставили домой.

На следующее утро, 6 ноября, на территории хозяйства местные жители обнаружили тело 16-летнего кормчего мотоцикла.

Полицейские отметили, что на теле юноши были царапины, другие видимые телесные повреждения эксперт не зафиксировал.

Однако местные жители и односельчане парня подозревают, что его избили и покончили с ним, не веря в версию самоубийства.

Мужчина, сбитый юношей, умер 7 ноября из-за полученных травм, несмотря на попытки медиков его спасти.

Правоохранители начали расследование двух уголовных производств за:

  • ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой "самоубийство");
  • ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Назначен ряд экспертиз, полиция устанавливает все обстоятельства событий.

Напомним, в ДТП в Харьковской области погибла 17-летняя девушка . Правоохранители выяснили, что 36-летний водитель мотоцикла "Днепр" находился в нетрезвом состоянии. Его задержали и объявили подозрение.

ДТП убийство самоубийство трагедия Ровенская область смертельное ДТП мотоцикл Клесов
