Россия атаковала Сумщину десятками дронов и авиабомб: погибли три гражданских

Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

С ночи российские войска совершают массированные удары по общинам Сумской области, применяя десятки ударных беспилотников и управляемых авиабомб. В результате атак погибли трое мирных жителей

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Комышанская и Николаевская общины.

"Россия атакует общины области десятками ударных БПЛА, управляемыми авиабомбами. Часть беспилотников удалось уничтожить силами обороны, однако враг активно применяет их снова и снова", – отметил Григоров.

Среди погибших – 40-летний мужчина в Николаевской общине, 65-летний мужчина в Великописаревской и 66-летний житель Белопольской общины.

Ранения получили 47-летний житель Степановской общины и 52-летний житель Сумской общины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В результате обстрелов зафиксировано разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

Напомним, накануне в селе Краснопольской общины российский ударный дрон попал в жилой дом. В результате атаки пострадала семья – госпитализированы 4-летняя девочка, ее мать и бабушка.