11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 16:12

В ОП назвали условие, при котором россияне ощутят войну

08 октября 2025, 16:12
Михаил Подоляк. Фото: ТСН
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы россияне почувствовали на себе последствия войны, Украине необходимы дальнобойные ракеты Tomahawk, крылатые ракеты «Фламинго» и тяжелые беспилотники

Об этом Подоляк написал в Telegram, передает RegioNews.

По его словам, на фронте продолжаются тяжелые бои, но российские силы не добились значительного продвижения, поэтому Москва продолжает применять массированные ночные атаки дронами и ракетами, удары по энергетической инфраструктуре и жилым кварталам в Чернигове, Сумах, Харькове и Днепре.

Подоляк подчеркнул, что отношение россиян к войне изменится тогда, когда взрывы начнут звучать в центральном федеральном округе РФ, а не только в приграничных регионах типа Белгорода, и отметил, что рост количества и разрушительной силы ударов увеличивает социальную цену войны для населения РФ.

Тема передачи дальнобойных ракет Украине уже обсуждалась в международных кругах: в США сообщали о беспокойстве в окружении президента Дональда Трампа по поводу рисков контроля за их использованием, в то же время американский лидер заявлял, что "почти принял решение" относительно Tomahawk.

Президент Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками, но официальных подтверждений запросов Киева о конкретных системах не делал.

Российские власти уже отреагировали на такие сообщения, предупредив о риске "серьезного витка эскалации" в случае поставки дальнобойных ракет Украине. По словам Владимира Путина, это якобы усугубит "позитивные перспективы" в отношениях с рядом стран.

Эксперты отмечают, что поставки такого вооружения сопровождаются не только военными, но и политическими и дипломатическими рисками, и окончательное решение зависит от ряда международных консультаций и оценок.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет.

