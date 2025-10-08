В ОП назвали условие, при котором россияне ощутят войну
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы россияне почувствовали на себе последствия войны, Украине необходимы дальнобойные ракеты Tomahawk, крылатые ракеты «Фламинго» и тяжелые беспилотники
Об этом Подоляк написал в Telegram, передает RegioNews.
По его словам, на фронте продолжаются тяжелые бои, но российские силы не добились значительного продвижения, поэтому Москва продолжает применять массированные ночные атаки дронами и ракетами, удары по энергетической инфраструктуре и жилым кварталам в Чернигове, Сумах, Харькове и Днепре.
Подоляк подчеркнул, что отношение россиян к войне изменится тогда, когда взрывы начнут звучать в центральном федеральном округе РФ, а не только в приграничных регионах типа Белгорода, и отметил, что рост количества и разрушительной силы ударов увеличивает социальную цену войны для населения РФ.
Тема передачи дальнобойных ракет Украине уже обсуждалась в международных кругах: в США сообщали о беспокойстве в окружении президента Дональда Трампа по поводу рисков контроля за их использованием, в то же время американский лидер заявлял, что "почти принял решение" относительно Tomahawk.
Президент Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, обсуждал этот вопрос с американскими чиновниками, но официальных подтверждений запросов Киева о конкретных системах не делал.
Российские власти уже отреагировали на такие сообщения, предупредив о риске "серьезного витка эскалации" в случае поставки дальнобойных ракет Украине. По словам Владимира Путина, это якобы усугубит "позитивные перспективы" в отношениях с рядом стран.
Эксперты отмечают, что поставки такого вооружения сопровождаются не только военными, но и политическими и дипломатическими рисками, и окончательное решение зависит от ряда международных консультаций и оценок.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует предоставить Киеву дополнительные разведывательные данные, чтобы помочь ВСУ наносить удары по нефтегазовым объектам на территории России. Однако официальных подтверждений пока нет.