11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 15:19

Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно

08 октября 2025, 15:19
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины на заседании 8 октября приняла законопроект №13174, предусматривающий возможность безвозмездного получения в собственность земельных участков гражданами, чье имущество было уничтожено в результате вооруженной агрессии России

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.

Согласно новому закону, если право собственности на недвижимость было аннулировано в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники смогут вернуть или оформить в собственность землю, на которой ранее находился разрушенный объект. Получить такой участок можно будет бесплатно или без проведения земельных торгов.

Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через пять лет после его завершения. Кроме того, закон упрощает процедуры застройки: в случае если целевое назначение земельного участка соответствует тому, что мало разрушено имущество, новое строительство можно будет осуществлять без разработки градостроительной документации.

Документ также предусматривает предохранители во избежание злоупотреблений. В частности, право на землю будет предоставляться только на основании подтвержденных данных из государственных реестров и исключительно гражданам, чье имущество было фактически разрушено.

Напомним, в Нежинском районе двое местных жителей незаконно получили более 200 тысяч гривен компенсаций за якобы поврежденное обстрелами жилье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война помощь выплаты
Во время войны местные выборы не будут проводить – решение ВР
08 октября 2025, 12:25
В Сумской области вражеский дрон попал в дом: пострадала семья, 4-летняя девочка – в тяжелом состоянии
08 октября 2025, 09:25
Атаки россиян на Запорожье: более 500 ударов, под огнем 16 населенных пунктов
08 октября 2025, 07:10
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
За время полномасштабной войны государство потратило 5 млн грн на порно
08 октября 2025, 15:33
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
08 октября 2025, 15:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41
Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16
Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »