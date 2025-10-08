Верховная Рада Украины на заседании 8 октября приняла законопроект №13174, предусматривающий возможность безвозмездного получения в собственность земельных участков гражданами, чье имущество было уничтожено в результате вооруженной агрессии России

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает RegioNews.

Согласно новому закону, если право собственности на недвижимость было аннулировано в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники смогут вернуть или оформить в собственность землю, на которой ранее находился разрушенный объект. Получить такой участок можно будет бесплатно или без проведения земельных торгов.

Решение будет действовать в течение всего периода военного положения и еще через пять лет после его завершения. Кроме того, закон упрощает процедуры застройки: в случае если целевое назначение земельного участка соответствует тому, что мало разрушено имущество, новое строительство можно будет осуществлять без разработки градостроительной документации.

Документ также предусматривает предохранители во избежание злоупотреблений. В частности, право на землю будет предоставляться только на основании подтвержденных данных из государственных реестров и исключительно гражданам, чье имущество было фактически разрушено.

