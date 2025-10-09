Росія атакувала Сумщину десятками дронів і авіабомб: загинули троє цивільних

Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

Із ночі російські війська здійснюють масовані удари по громадах Сумської області, застосовуючи десятки ударних безпілотників та керованих авіабомб. Унаслідок атак загинули троє мирних жителів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади.

"Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак ворог активно застосовує їх знову і знову", – зазначив Григоров.

Серед загиблих – 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік у Великописарівській та 66-річний житель Білопільської громади.

Поранення отримали 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний житель Сумської громади. Постраждалим надається медична допомога.

Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні у селі Краснопільської громади російський ударний дрон поцілив у житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала родина – госпіталізовані 4-річна дівчинка, її мати та бабуся.