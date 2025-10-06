Иллюстративное фото

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Известно, что к моменту атаки внутри здания находились 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. К счастью, им удалось спуститься в укрытие. По состоянию на 12.15 обстрел города продолжается.

Напомним, ранее во Львовской области во время комбинированного удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.