У Сумах пролунали вибухи: частина міста залишилася без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 7 жовтня у Сумах пролунали вибухи, після чого в місті почалися перебої з електропостачанням

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Зазначається, що перші вибухи пролунали після шостої години ранку.

Місцеві жителі також писали про них у соцмережах.

Пізніше стало відомо, що в окремих районах Сум після вибухів зникло світло. Причини вибухів та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, напередодні внаслідок російської атаки у Сумах загорівся дах Перинатального центру. Всередині будівлі перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. На щастя, їм вдалось спуститися в укриття