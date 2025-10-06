12:44  06 октября
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов

06 октября 2025, 19:26
Фото: Национальная полиция Украины
Чернигов сегодня претерпел удар беспилотниками, последствия атаки фиксируют правоохранители и спасательные службы

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

6 октября Чернигов подвергся атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрела повреждены несколько жилых домов в разных районах города. На данный момент информация о пострадавших людях не поступала.

Разрушение после атаки беспилотников

Во время инцидента произошел пожар, в котором пострадал домашний кот. Животное оперативно доставили в ветеринарную клинику для оказания помощи. Местные спасательные службы и полиция продолжают фиксировать последствия атаки.

Полиция фиксирует последствия

Правоохранители собирают доказательства возможных военных преступлений, совершенных оккупационными силами. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления.

Спасатели ликвидируют пожар и помогают животным

Ранее сообщалось, Днепропетровщина снова оказалась под массированными обстрелами. За день по области было нанесено более трех десятков ударов, а повреждения коснулись частных домов и линий электропередач

