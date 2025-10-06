Ілюстративне фото

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Відомо, що на момент атаки всередині будівлі знаходились 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. На щастя, їм вдалось спуститися в укриття. Станом на 12:15 обстріл міста триває.

Нагадаємо, раніше на Львівщині під час комбінованого удару загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.