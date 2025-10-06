Росіяни атакували Суми: загорівся Перинатальний центр, всередині було 11 дітей
У Сумах загорівся дах Перинатального центру внаслідок російської атаки. Обстріл продовжується
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.
Відомо, що на момент атаки всередині будівлі знаходились 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. На щастя, їм вдалось спуститися в укриття. Станом на 12:15 обстріл міста триває.
Нагадаємо, раніше на Львівщині під час комбінованого удару загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.
РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України: наслідкиВсі новини »
05 жовтня 2025, 12:50"До 17 влучань дронів": на Одещині знищено 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI
03 жовтня 2025, 17:27РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені
01 жовтня 2025, 17:34
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
06 жовтня 2025, 12:44Обіцяв доглянути квіти: на Херсонщині чоловік зґвалтував малолітню сестру друга
06 жовтня 2025, 12:40На Тернопільщині "працівник банку" вкрав з рахунку клієнта понад 220 тис. грн
06 жовтня 2025, 12:33Смертельна ДТП на Прикарпатті: водій збив місцевого жителя
06 жовтня 2025, 12:20На Тернопільщині судитимуть посадових осіб комунального підприємства, які розтратили 200 тис. грн
06 жовтня 2025, 12:11Конфлікт між водіями маршруток на стоянці у Києві закінчився вибухом гранати
06 жовтня 2025, 12:07РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: над містом здійнявся стовп диму
06 жовтня 2025, 12:04Торгував наркотиками в київському парку: в столиці засудили продавця наркотиків
06 жовтня 2025, 11:55На Київщині судитимуть двох офіцерів, які крали пальне з військової частини
06 жовтня 2025, 11:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі блоги »