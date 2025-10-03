"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI

Российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по крупнейшему производителю коньяков в Украине — компании Akkerman Distillery, расположенной в Белгороде-Днестровском Одесской области. В результате атаки уничтожено около 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI

Об этом сообщила CEO компании Илона Надводская в интервью NV , передает RegioNews.

По ее словам, по предприятию было выпущено от 13 до 17 дронов, большинство из которых попали в цех разлива. Именно он стал основной целью окупантов.

Несмотря на значительные потери руководство Akkerman Distillery уверяет, что предприятие планирует возобновить производство и продолжит работу.

"Мы потеряли продукцию, но не верю в восстановление", - подчеркнула Надводская.

Akkerman Distillery является одним из ключевых производителей крепкого алкоголя в Украине и выпускает коньяк под брендом AZNAURI.

Удар по заводу еще раз подтверждает, что Россия целенаправленно уничтожает не только энергетическую и военную инфраструктуру, но и объекты украинского бизнеса, нанося миллионный ущерб экономике страны.

Напомним, в селе Троицкое Беляевского района Одесской области произошел взрыв самодельного самогонного аппарата. Мужчина попал в больницу с сильными ожогами.