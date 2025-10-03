16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 17:27

"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI

03 октября 2025, 17:27
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Российские войска нанесли массированный удар дронами-камикадзе по крупнейшему производителю коньяков в Украине — компании Akkerman Distillery, расположенной в Белгороде-Днестровском Одесской области. В результате атаки уничтожено около 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI

Об этом сообщила CEO компании Илона Надводская в интервью NV , передает RegioNews.

По ее словам, по предприятию было выпущено от 13 до 17 дронов, большинство из которых попали в цех разлива. Именно он стал основной целью окупантов.

Несмотря на значительные потери руководство Akkerman Distillery уверяет, что предприятие планирует возобновить производство и продолжит работу.

"Мы потеряли продукцию, но не верю в восстановление", - подчеркнула Надводская.

Akkerman Distillery является одним из ключевых производителей крепкого алкоголя в Украине и выпускает коньяк под брендом AZNAURI.

Удар по заводу еще раз подтверждает, что Россия целенаправленно уничтожает не только энергетическую и военную инфраструктуру, но и объекты украинского бизнеса, нанося миллионный ущерб экономике страны.

Напомним, в селе Троицкое Беляевского района Одесской области произошел взрыв самодельного самогонного аппарата. Мужчина попал в больницу с сильными ожогами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса алкоголь Завод обстрел
В Одесской области мужчина взорвался на самогонном аппарате: что известно
03 октября 2025, 16:58
Одесситы могут получить до 190 000 грн компенсации за поврежденное жилье из-за наводнения: как оформить выплату
03 октября 2025, 16:26
В Одессе продолжается ликвидация последствий стихии: повреждены почти 800 домов
03 октября 2025, 09:40
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42
Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30
"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
03 октября 2025, 18:29
В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка
03 октября 2025, 18:24
Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57
В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента
03 октября 2025, 17:37
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »