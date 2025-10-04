Фото: ГСЧС

Стало известно, что в результате вражеского удара по железнодорожному вокзалу в Шостке днем 4 октября погиб один человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и прокуратуру области.

"Один человек погиб в результате удара БпЛА Shahed по железнодорожному вокзалу в Шостке", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, тело погибшего 71-летнего пассажира обнаружили в вагоне одного из поездов, в которые попал российский беспилотник во время атаки на вокзал.

Ранее сообщалось, что в больницы госпитализированы восемь пострадавших, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Среди раненых – трое детей.

Напомним, 4 октября россияне атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке. Зеленский прокомментировал вражеский удар и показал видео с последствиями.

В результате обстрела повреждены пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.