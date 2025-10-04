Фото: прокуратура

В результате атаки РФ по вокзалу в Шостке госпитализированы 8 человек, среди них – трое детей

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В момент удара на вокзале находились десятки человек – продолжалась посадка на поезда.

В больницы были доставлены восемь пострадавших, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Среди раненых – трое детей 8, 11 и 14 лет. Старший мальчик – в состоянии средней тяжести.

На месте работают спасатели, медики и оперативный штаб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По данным чиновника, после первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, мешавший ликвидировать последствия атаки, а впоследствии оккупанты нанесли повторный удар.

Глава ОВА добавил, что из-за ударов часть города Шостка и района осталась без электроснабжения.

Напомним, 4 октября россияне атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке. Зеленский прокомментировал вражеский удар и показал видео с последствиями.

В результате обстрела повреждены пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.