Вражеский удар по вокзалу на Сумщине: 8 пострадавших госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии
В результате атаки РФ по вокзалу в Шостке госпитализированы 8 человек, среди них – трое детей
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В момент удара на вокзале находились десятки человек – продолжалась посадка на поезда.
В больницы были доставлены восемь пострадавших, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Среди раненых – трое детей 8, 11 и 14 лет. Старший мальчик – в состоянии средней тяжести.
На месте работают спасатели, медики и оперативный штаб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
По данным чиновника, после первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, мешавший ликвидировать последствия атаки, а впоследствии оккупанты нанесли повторный удар.
Глава ОВА добавил, что из-за ударов часть города Шостка и района осталась без электроснабжения.
Напомним, 4 октября россияне атаковали беспилотником железнодорожный вокзал в Шостке. Зеленский прокомментировал вражеский удар и показал видео с последствиями.
В результате обстрела повреждены пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев" и пригородный поезд.