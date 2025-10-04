Фото: скриншот

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

На кадрах повреждены вагоны и спасательные службы, работающие на месте. В результате удара пострадали десятки человек. Среди находившихся на месте – и работники "Укрзализныци", и пассажиры. Все необходимые службы уже задействованы, идет оказание помощи и выяснение обстоятельств.

Зеленский назвал атаку целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре.

"Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их прекратить это. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно со всеми, кто не считает, что убийства и террор – это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", – говорится в сообщении.

Президент показал видео последствий российского удара.

Напомним, 4 октября россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумщины. Враг попал в пассажирский поезд сообщением "Шостка-Киев".