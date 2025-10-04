Фото: Укрзализныця

В субботу, 4 октября, около 11:50 российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд, стоящий на железнодорожном вокзале в Шостке. Поезд готовился к отправке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора и Укрзализныцю.

Через несколько минут, когда продолжалась эвакуация пассажиров, дрон попал еще в один поезд. По состоянию на 13:00 госпитализированы по меньшей мере 8 человек.

Правоохранители документируют последствия атаки.

По информации Укрзализныци, повреждены два поезда – пригородный Терещенск-Новгород-Северский и Шостка-Киев. Второй удар по электровозу произошел уже во время эвакуации людей.

"Подлая атака с целью остановить сообщение с нашими прифронтовыми общинами. Нашей пострадавшей сотруднице (кассирше пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах", – говорится в сообщении.

