Фото: ДСНС

Стало відомо, що внаслідок ворожого удару по залізничному вокзалу в Шостці вдень 4 жовтня загинула одна людина

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та прокуратуру області.

"Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА Shahed по залізничному вокзалу в Шостці", – йдеться у повідомленні.

За інформацієї прокуратури, тіло загиблого 71-річного пасажира виявили у вагоні одного з потягів, у які влучив російський безпілотник під час атаки на вокзал.

Раніше повідомлялося, що до лікарень госпіталізували вісьмох постраждалих, одна людина перебуває у реанімації у важкому стані. Серед поранених – троє дітей.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.