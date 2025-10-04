Удар РФ по вокзалу у Шостці на Сумщині: у потязі знайшли тіло загиблого чоловіка
Стало відомо, що внаслідок ворожого удару по залізничному вокзалу в Шостці вдень 4 жовтня загинула одна людина
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та прокуратуру області.
"Одна людина загинула внаслідок удару БпЛА Shahed по залізничному вокзалу в Шостці", – йдеться у повідомленні.
За інформацієї прокуратури, тіло загиблого 71-річного пасажира виявили у вагоні одного з потягів, у які влучив російський безпілотник під час атаки на вокзал.
Раніше повідомлялося, що до лікарень госпіталізували вісьмох постраждалих, одна людина перебуває у реанімації у важкому стані. Серед поранених – троє дітей.
Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували безпілотником залізничний вокзал в Шостці. Зеленський прокоментував ворожий удар та показав відео з наслідками.
Внаслідок обстрілу пошкоджені пасажирський потяг сполученням "Шостка–Київ" та приміський поїзд.