01 октября 2025, 18:45

В Сумах судили российского агента, снимавшего для окупантов здание СБУ

01 октября 2025, 18:45
Иллюстративное фото
В Сумах мужчину признали виновным в государственной измене. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе прошлого года местному жителю Сум в Telegram написал незнакомец и представился представителем компетентных органов РФ. Муж согласился сотрудничать. Ему дали задание, а именно — провести осмотр расположения определенного здания и прилегающей территории на предмет количества находящихся там гражданских лиц и военнослужащих.

Обвиняемый направил информацию о наличии военнослужащих в здании и военном автотранспорте на территории рядом. На этом сотрудничество не закончилось: уже в сентябре злоумышленник осматривал здание и близлежащую территорию Управления СБУ в Сумской области. Обвиняемый снимал здание на мобильном телефоне.

В частности, наводчик сообщал о большом количестве припаркованных автомобилей цвета масла, отметкой маршрута движения, изображенного на видеозаписи, а также посылал скриншот с отметкой маршрута движения транспорта. За это он получил денежное вознаграждение в размере 2,5 тысячи гривен.

На суде мужчина не признал вину и не стал давать показания. Однако следствие подтвердило его вину. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества, за исключением жилья. Он ранее судим — в 2024 году за хранение наркотиков.

Напомним, ранее в Виннице задержали российских агентов, готовивших два теракта. Фигуранты должны были заложить самодельную взрывчатку под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Известно, что к теракту они готовились раньше времени: приехали в Винницу и арендовали квартиру за деньги российской спецслужбы.

государственная измена суд Сумская область
