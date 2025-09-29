Иллюстративное фото

В Херсонской области признали женщину виновной в коллаборационизме. Известно, что она участвовала в псевдореферендуме, который проводили россияне

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2022 года женщина участвовала в псевдореферендуме на территории оккупированного села Максима Горького. Она и еще две жительницы с урнами, бюллетенями и списками избирателей в сопровождении двое вооруженных солдат совершали подворовый обход села. Людям предлагали проголосовать за "выход Херсонской области из состава Украины".

На суде женщина заявила, что во время оккупации в деревне проводились обыски. Кто-то из ее соседей сказал россиянам, что ее зять был участником АТО. Зятя начали задерживать, избивать, проверять татуировки. Впоследствии, оккупанты забрали автомобиль, ссылаясь на "военное положение".

По словам женщины, она обратилась к "голове" села с просьбой остановить преследование зятя. За это ей пришлось участвовать в проведенном псевдореферендуме. Она жаловалась на трудности жизни и говорила, что у других жителей также были контакты с оккупантами. Например, одна соседка купала русских военных в бане, готовила им еду и т.д.

Однако свидетели заявили, что женщина принимала участие во всех процессах добровольно. Также отмечали, что лично слышали от нее обещания денежного вознаграждения за участие в псевдореферендумах. К тому же женщина не обращалась с заявлениями или сообщениями в правоохранительные или контролирующие органы Украины, не фиксировала факты угроз или преследований.

Ее приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом на 15 лет занимать некоторые должности и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом и процессом референдума.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.