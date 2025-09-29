Фото: СБУ

Корректирующий, который "сливал" россиянам данные ВСУ в районе Курской операции. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агент корректировал удары россиян по украинским войскам с использованием бомбардировочной авиации, дронов-камикадзе и дальнобойной артиллерии РФ. Правоохранители задержали его осенью 2024 года во время осуществления мер по безопасности в прифронтовых районах Украины.

Корректировщиком оказался 23-летний уроженец Херсонской области, который поселился в Сумской области. Известно, что его завербовали россияне, когда он искал "быстрые заработки" в Telegram каналах. Для выполнения задач россиян он фотографировал локации Сил обороны, а затем пересылал снимки куратору из РФ.

Суд признал его виновным в государственной измене. Мужчину приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.