У Сумах чоловіка визнали винним у державній зраді. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні минулого року місцевому жителю Сум у Telegram написав незнайомець та представився представником "компетентних органів РФ". Чоловік погодився співпрацювати. Йому дали завдання, а саме — провести огляд розташування певної будівлі та прилеглої території на предмет кількості цивільних осіб та військовослужбовців, які там перебувають.

Обвинувачений надіслав інформацію про наявність військовослужбовців у будівлі й військовий автотранспорт на території поруч. На цьому співпраця не закінчилась: вже у вересні зловмисник оглядав будівлю та прилеглу територію Управління СБУ в Сумській області. Обвинувачений знімав будівлю на мобільний телефон.

Зокрема, навідник повідомляв про велику кількість припаркованих автомобілів кольору оливи, відміткою маршруту руху, зображеного на відеозаписі, а також надсилав скриншот з відміткою маршруту руху транспорту. За це він отримав грошову винагороду в розмірі 2,5 тисячі гривень.

На суді чоловік не визнав провину і не став давати показання. Однак слідство підтвердило його провину. Його засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна за винятком житла. Він раніше судимий — у 2024 році за зберігання наркотиків.

