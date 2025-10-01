16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 18:45

У Сумах судили російського агента, який знімав для окупантів будівлю СБУ

01 жовтня 2025, 18:45
Ілюстративне фото
У Сумах чоловіка визнали винним у державній зраді. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У серпні минулого року місцевому жителю Сум у Telegram написав незнайомець та представився представником "компетентних органів РФ". Чоловік погодився співпрацювати. Йому дали завдання, а саме — провести огляд розташування певної будівлі та прилеглої території на предмет кількості цивільних осіб та військовослужбовців, які там перебувають.

Обвинувачений надіслав інформацію про наявність військовослужбовців у будівлі й військовий автотранспорт на території поруч. На цьому співпраця не закінчилась: вже у вересні зловмисник оглядав будівлю та прилеглу територію Управління СБУ в Сумській області. Обвинувачений знімав будівлю на мобільний телефон.

Зокрема, навідник повідомляв про велику кількість припаркованих автомобілів кольору оливи, відміткою маршруту руху, зображеного на відеозаписі, а також надсилав скриншот з відміткою маршруту руху транспорту. За це він отримав грошову винагороду в розмірі 2,5 тисячі гривень.

На суді чоловік не визнав провину і не став давати показання. Однак слідство підтвердило його провину. Його засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна за винятком житла. Він раніше судимий — у 2024 році за зберігання наркотиків.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

