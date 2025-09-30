ДСНС показала наслідки обстрілу Сумщини, де загинула ціла родина

Фото: ДСНС Сумщини

На Сумщині загинуло подружжя з двома маленькими дітьми, у їхній будинок влучив російський безпілотник. Рятувальники оприлюднили фото наслідків атаки, показавши масштаб руйнувань

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під удар потрапили двоповерховий і одноповерховий будинки, які частково зруйнувалися.

Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники одночасно гасили та обстежували пошкоджені приміщення.

З-під завалів одного з помешкань деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 2018 і 2021 років народження. Як уточнили в обласній прокуратурі, чоловіку було 35 років, його дружині – 26.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула вся родина.