Во время обстрела на Сумщине горели хозяйственные постройки: есть раненый
В Сумской области спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе, вызванный очередным российским обстрелом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в Конотопском районе во время атаки загорелись летняя кухня и хозяйственное здание на территории частного домовладения. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.
По данным Сумской ОВА, всего за прошедшие сутки зафиксировано 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 общинах области.
Пострадали 7 гражданских в трех общинах:
- Конотопская – женщина 42 лет, мужчины 33 и 20 лет;
- Середино-Будская – женщины 62, 74 и 41 лет;
- Буринская – женщина 65 лет.
Напомним, 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья. Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. Известно о 49 пострадавших.