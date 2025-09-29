Скриншот с видео

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе, вызванный очередным российским обстрелом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Конотопском районе во время атаки загорелись летняя кухня и хозяйственное здание на территории частного домовладения. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

По данным Сумской ОВА, всего за прошедшие сутки зафиксировано 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 общинах области.

Пострадали 7 гражданских в трех общинах:

Конотопская – женщина 42 лет, мужчины 33 и 20 лет;

Середино-Будская – женщины 62, 74 и 41 лет;

Буринская – женщина 65 лет.

Напомним, 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья. Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. Известно о 49 пострадавших.