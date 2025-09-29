10:10  29 сентября
09:06  29 сентября
08:16  29 сентября
29 сентября 2025, 09:29

Во время обстрела на Сумщине горели хозяйственные постройки: есть раненый

29 сентября 2025, 09:29
В Сумской области спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе, вызванный очередным российским обстрелом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Конотопском районе во время атаки загорелись летняя кухня и хозяйственное здание на территории частного домовладения. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на жилой дом.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.

По данным Сумской ОВА, всего за прошедшие сутки зафиксировано 92 обстрела по 41 населенному пункту в 17 общинах области.

Пострадали 7 гражданских в трех общинах:

  • Конотопская – женщина 42 лет, мужчины 33 и 20 лет;
  • Середино-Будская – женщины 62, 74 и 41 лет;
  • Буринская – женщина 65 лет.

Напомним, 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья. Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. Известно о 49 пострадавших.

Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших снова выросло
29 сентября 2025, 08:35
Во время обстрела Киева в укрытии умерла 52-летняя женщина
29 сентября 2025, 06:57
Ночной террор РФ в Киеве шокировал Европу: что говорят политики
28 сентября 2025, 17:36
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
