В Карпатах выпал первый снег: на горе Пип Иван -3° и ветер
В Киеве мужчина обманул вдову военного на полмиллиона гривен
В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали
29 сентября 2025, 08:35

Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших снова выросло

29 сентября 2025, 08:35
Фото: Запорожская ОВА
Количество пострадавших в результате ракетного удара врага по Запорожью возросло до 49. Всего за сутки оккупанты нанесли 696 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате атак пострадали 49 человек.

В частности, враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью. А также:

  • 10 авиационных обстрелов зафиксировано по Железнодорожному, Новоселовке, Успеновке и Малой Токмачке.
  • 496 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV, атаковали Новониколаевку, Балабино, Камышеваху, Червоноднепровку, Приморское, Плавные, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Зеленое и Чаривное.
  • 8 обстрелов из РСЗО зафиксировано по территории Запорожья и Полтавки.
  • 180 артиллерийских ударов нанесено по Червоноднепровцу, Плавням, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.

За сутки поступило 396 сообщений о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры.

Федоров подчеркнул, что подразделения ГСЧС и местные службы продолжают ликвидацию последствий вражеских атак.

Напомним, ночью и около пяти утра 28 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре Запорожья. Одна из ракет попала возле многоэтажного дома, повреждены частные домовладения и другие объекты. Было известно о 42 пострадавших.

