Під час обстрілу на Сумщині горіли господарські споруди: є поранений

Скриншот із відео

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі, спричинену черговим російським обстрілом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Конотопському районі під час атаки загорілися літня кухня та господарська будівля на території приватного домоволодіння. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на житловий будинок.

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждала одна людина.

За даними Сумської ОВА, загалом упродовж минулої доби зафіксовано 92 обстріли по 41 населеному пункту у 17 громадах області.

Постраждали 7 цивільних у трьох громадах:

Конотопська – жінка 42 років, чоловіки 33 і 20 років;

Середино-Будська – жінки 62, 74 і 41 років;

Буринська – жінка 65 років.

Нагадаємо, 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ракет влучила біля багатоповерхового будинку, пошкоджено приватні домоволодіння та інші об'єкти. Відомо про 49 постраждалих.