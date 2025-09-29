10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
08:16  29 вересня
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 09:29

Під час обстрілу на Сумщині горіли господарські споруди: є поранений

29 вересня 2025, 09:29
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі, спричинену черговим російським обстрілом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Конотопському районі під час атаки загорілися літня кухня та господарська будівля на території приватного домоволодіння. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на житловий будинок.

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждала одна людина.

За даними Сумської ОВА, загалом упродовж минулої доби зафіксовано 92 обстріли по 41 населеному пункту у 17 громадах області.

Постраждали 7 цивільних у трьох громадах:

  • Конотопська – жінка 42 років, чоловіки 33 і 20 років;
  • Середино-Будська – жінки 62, 74 і 41 років;
  • Буринська – жінка 65 років.

Нагадаємо, 28 вересня російська армія завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ракет влучила біля багатоповерхового будинку, пошкоджено приватні домоволодіння та інші об'єкти. Відомо про 49 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Сумська область атака постраждалі російська армія
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла
29 вересня 2025, 08:35
Під час обстрілу Києва в укритті померла 52-річна жінка
29 вересня 2025, 06:57
Нічний терор РФ у Києві шокував Європу: що кажуть політики
28 вересня 2025, 17:36
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
У Львівській області стався землетрус: подробиці
29 вересня 2025, 11:36
У Дніпрі неподалік від мосту авто вилеліло з дороги та знесло огорожу
29 вересня 2025, 11:25
32 ворожі дрони атакували Україну: скільки збила ППО
29 вересня 2025, 10:56
Російські атаки на Дніпропетровщину: поранений чоловік та пошкоджені будівлі
29 вересня 2025, 10:25
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
29 вересня 2025, 10:10
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
29 вересня 2025, 09:06
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла
29 вересня 2025, 08:35
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
29 вересня 2025, 08:16
Томагавки для України: США розпочали гібридну війну чужими руками
29 вересня 2025, 07:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »