Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, мужчина заказал киллера для убийства женщины, с которой он долгое время жил. Он хотел, чтобы женщину убили ножом в кафе во время инсценированного конфликта, однако исполнитель настоял на использовании огнестрельного оружия.

После получения денег "киллер" дал злоумышленнику план реализации преступления и получил аванс в размере 15 тысяч гривен. Для спасения жизни женщины стражи порядка инсценировали ее убийство. Злоумышленнику прислали фото "убитой", после чего последовала договоренность об окончательном расчете.

В настоящее время правоохранители задержали злоумышленника. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Прикарпатье мужчина заказал убийство бывшей любимой. Он обещал исполнителю вознаграждение в 2 тысячи долларов.