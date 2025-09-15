15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
15 сентября 2025, 20:39

В Сумской области мужчина нанял киллера, чтобы убить бывшую возлюбленную

15 сентября 2025, 20:39
Фото: Нацполиция
Мужчина в Сумской области планировал убить женщину. Причиной стала месть      

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как рассказали в полиции, мужчина заказал киллера для убийства женщины, с которой он долгое время жил. Он хотел, чтобы женщину убили ножом в кафе во время инсценированного конфликта, однако исполнитель настоял на использовании огнестрельного оружия.

После получения денег "киллер" дал злоумышленнику план реализации преступления и получил аванс в размере 15 тысяч гривен. Для спасения жизни женщины стражи порядка инсценировали ее убийство. Злоумышленнику прислали фото "убитой", после чего последовала договоренность об окончательном расчете.

В настоящее время правоохранители задержали злоумышленника. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Прикарпатье мужчина заказал убийство бывшей любимой. Он обещал исполнителю вознаграждение в 2 тысячи долларов.

задержание Сумская область киллер заказ убийства
