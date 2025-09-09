Фото: Нацполиция

58-летний мужчина нанес жене удары, от которых она умерла. Теперь ему вынесли судебный приговор

Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.

58-летнему жителю Днепра вынесли приговор за смертельное избиение жены. Сам инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Во время ссоры мужчина ударил жену по голове несколько раз. С травмами женщину госпитализировали, однако, к сожалению, она скончалась.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, ранее жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному заключению. Судебный процесс по этому делу длился почти десять лет.