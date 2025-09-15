15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 20:39

У Сумській області чоловік найняв кілера, щоб вбити колишню кохану

15 вересня 2025, 20:39
Фото: Нацполіція
Чоловік у  Сумській області планував вбити жінку. Причиною стала помста      

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, чоловік замовив кілера для вбивства жінки, з якою він тривалий час жив. Він хотів, щоб жінку вбили ножем у кафе під час інсценованого конфлікту, проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї.

Після отримання грошей "кілер" дав зловмиснику план реалізації злочину та отримав аванс у розмірі 15 тисяч гривень. Для порятунку життя жінки правоохоронці інсценували її вбивство. Зловмиснику надіслали фото "вбитої", після чого була домовленість про остаточний розрахунок.

Зараз правоохоронці затримали зловмисника. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті чоловік замовив убивство колишньої коханої. Він обіцяв виконавцю винагороду у 2 тисячі доларів.

15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
07 серпня 2025
