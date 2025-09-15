Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, чоловік замовив кілера для вбивства жінки, з якою він тривалий час жив. Він хотів, щоб жінку вбили ножем у кафе під час інсценованого конфлікту, проте виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї.

Після отримання грошей "кілер" дав зловмиснику план реалізації злочину та отримав аванс у розмірі 15 тисяч гривень. Для порятунку життя жінки правоохоронці інсценували її вбивство. Зловмиснику надіслали фото "вбитої", після чого була домовленість про остаточний розрахунок.

Зараз правоохоронці затримали зловмисника. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті чоловік замовив убивство колишньої коханої. Він обіцяв виконавцю винагороду у 2 тисячі доларів.