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15 июля 2025, 15:23

В Ивано-Франковске мужчина заказал убийство бывшей за 2 тыс долл.

15 июля 2025, 15:23
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фото: Ивано-Франковская областная прокуратура
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В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили попытку заказного убийства женщины

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, к организации преступления причастен местный житель, который после завершения личных отношений с бывшей избранницей решил отомстить. Сначала он планировал только избиение, однако впоследствии изменил свой замысел и решил лишить женщину жизни.

Мужчина обратился к знакомому с просьбой помочь реализовать замысел. Вместе они стали искать исполнителя. В результате остановились на кандидатуре лица с уголовным прошлым - мужчина, ранее уже осужденный за насильственные преступления. Исполнителю обещали денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США за убийство.

Однако завершить задуманное злоумышленникам не удалось. Правоохранители оперативно получили информацию о подготовке тяжкого преступления и провели ряд оперативных мер. Преступление удалось предупредить на этапе организации. Все причастные были задержаны. В настоящее время они находятся под стражей, а досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о заказном убийстве: в Киеве задержали мужчину, застрелившего человека.

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