фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, к организации преступления причастен местный житель, который после завершения личных отношений с бывшей избранницей решил отомстить. Сначала он планировал только избиение, однако впоследствии изменил свой замысел и решил лишить женщину жизни.

Мужчина обратился к знакомому с просьбой помочь реализовать замысел. Вместе они стали искать исполнителя. В результате остановились на кандидатуре лица с уголовным прошлым - мужчина, ранее уже осужденный за насильственные преступления. Исполнителю обещали денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США за убийство.

Однако завершить задуманное злоумышленникам не удалось. Правоохранители оперативно получили информацию о подготовке тяжкого преступления и провели ряд оперативных мер. Преступление удалось предупредить на этапе организации. Все причастные были задержаны. В настоящее время они находятся под стражей, а досудебное расследование продолжается.

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