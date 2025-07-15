В Ивано-Франковске мужчина заказал убийство бывшей за 2 тыс долл.
В Ивано-Франковске правоохранители разоблачили попытку заказного убийства женщины
Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, к организации преступления причастен местный житель, который после завершения личных отношений с бывшей избранницей решил отомстить. Сначала он планировал только избиение, однако впоследствии изменил свой замысел и решил лишить женщину жизни.
Мужчина обратился к знакомому с просьбой помочь реализовать замысел. Вместе они стали искать исполнителя. В результате остановились на кандидатуре лица с уголовным прошлым - мужчина, ранее уже осужденный за насильственные преступления. Исполнителю обещали денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США за убийство.
Однако завершить задуманное злоумышленникам не удалось. Правоохранители оперативно получили информацию о подготовке тяжкого преступления и провели ряд оперативных мер. Преступление удалось предупредить на этапе организации. Все причастные были задержаны. В настоящее время они находятся под стражей, а досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось о заказном убийстве: в Киеве задержали мужчину, застрелившего человека.