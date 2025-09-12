Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП). Он оказался русским агентом

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Священник отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений сил обороны Украины и передавал их рашистам. Больше всего россиян интересовала информация о штабах и укрепленных районах на приграничных.

По данным стражей порядка, россияне планировали удары по этим позициям. Они хотели создать "мертвую зону" вдоль границы. Таким образом, диверсанты могли бы проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.

Для сбора информации священник выспрашивал данные у прихожан. Также он самостоятельно выезжал на местность и проверял наличие военных объектов. Впоследствии он "отчитывался" россиянам через мессенджеры.

Сейчас ему уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

