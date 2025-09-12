Священник по заказу РФ наводил удары по Сумщине
Правоохранители разоблачили настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП). Он оказался русским агентом
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Священник отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений сил обороны Украины и передавал их рашистам. Больше всего россиян интересовала информация о штабах и укрепленных районах на приграничных.
По данным стражей порядка, россияне планировали удары по этим позициям. Они хотели создать "мертвую зону" вдоль границы. Таким образом, диверсанты могли бы проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.
Для сбора информации священник выспрашивал данные у прихожан. Также он самостоятельно выезжал на местность и проверял наличие военных объектов. Впоследствии он "отчитывался" россиянам через мессенджеры.
Сейчас ему уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.
Напомним, в Донецкой области будут судить священника, которого подозревают в государственной измене. Известно, что через Telegram он общался с представителем российской спецслужбы. Он добровольно передавал россиянам разведданные.