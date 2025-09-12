19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 16:35

Священник по заказу РФ наводил удары по Сумщине

12 сентября 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП). Он оказался русским агентом

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Священник отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений сил обороны Украины и передавал их рашистам. Больше всего россиян интересовала информация о штабах и укрепленных районах на приграничных.

По данным стражей порядка, россияне планировали удары по этим позициям. Они хотели создать "мертвую зону" вдоль границы. Таким образом, диверсанты могли бы проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника.

Для сбора информации священник выспрашивал данные у прихожан. Также он самостоятельно выезжал на местность и проверял наличие военных объектов. Впоследствии он "отчитывался" россиянам через мессенджеры.

Сейчас ему уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Донецкой области будут судить священника, которого подозревают в государственной измене. Известно, что через Telegram он общался с представителем российской спецслужбы. Он добровольно передавал россиянам разведданные.

12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
07 августа 2025
