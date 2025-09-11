Фото: СБУ

В Сумах задержан мужчина, работавший на российскую разведку. Он пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях

Об этом сообщает CБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, это 22-летний безработный житель Сум. При поиске "легкого заработка" в соцсетях он попал в поле зрения сотрудника российской спецслужбы. По инструкции россиян, агент действовал на территории Конотопского района Сумщины.

Кроме того, он установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удалённым доступом для оккупантов. С помощью этого россияне могли отслеживать авиаудары по двигавшимся в направлении передовой колоннам Сил обороны.

Впоследствии россияне отправили агента в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск. Однако СБУ задержала его до того, как он осуществит свои планы.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

