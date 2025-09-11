09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 14:30

В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ

11 сентября 2025, 14:30
Фото: СБУ
В Сумах задержан мужчина, работавший на российскую разведку. Он пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях

Об этом сообщает CБУ, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, это 22-летний безработный житель Сум. При поиске "легкого заработка" в соцсетях он попал в поле зрения сотрудника российской спецслужбы. По инструкции россиян, агент действовал на территории Конотопского района Сумщины.

Кроме того, он установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удалённым доступом для оккупантов. С помощью этого россияне могли отслеживать авиаудары по двигавшимся в направлении передовой колоннам Сил обороны.

Впоследствии россияне отправили агента в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск. Однако СБУ задержала его до того, как он осуществит свои планы.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который по заказу россиян корректировал удары по Запорожью. По заказу россиян он собирал координаты разных объектов в городе.

Наводил удары россиян по энергетике: задержан российский агент из Днепропетровщины
10 сентября 2025, 20:15
В Киеве осудили рецидивиста, пытавшегося взорвать наряд полиции
10 сентября 2025, 19:45
СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов
10 сентября 2025, 15:16
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47
В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
11 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33
Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27
В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15
На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15
Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54
На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
11 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
