Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Священник відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх рашистам. Найбільше росіян цікавила інформація про штаби та укріплені райони на прикордонні.

За даними правоохоронців, росіяни планували удари по цих позиціях. Вони хотіли створити "мертву зону" вздовж кордону. Таким чином диверсанти могли б проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Для збору інформації священник випитував дані у прихожан. Також він самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів. Згодом він "звітував" росіянам через месенджери.

Зараз йому вже повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Донеччині будуть судити священника, якого підозрюють у державній зраді. Відомо, що він через Telegram спілкувався з представником російської спецслужби. Він добровільно передавав росіянам розвіддані.