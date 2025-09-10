Фото: Нацполиция

В столице вынесли приговор мужчине, пытавшемуся взорвать полицейских. Он сделал это по заказу россиян

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Киеве суд признал мужчину виновным в совершении теракта и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Этот мужчина пытался взорвать наряд полиции.

Напомним, что сам инцидент произошел в ноябре прошлого года. Правоохранители получили сообщение о якобы домашнем насилии. "Потерпевшая" рассказала, что ее избил парень, и из-за страха она закрылась в ванной, оставив дверь квартиры открытой.

Когда полицейские прибыли по вызову, то они нашли "растяжку" с боевой гранатой Ф-1. Правоохранители покинули помещение, и уже вскоре произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленником оказался 43-летний житель Киевской области, которого дистанционно завербовали российские спецслужбы.