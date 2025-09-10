16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 20:15

Наводил удары россиян по энергетике: задержан российский агент из Днепропетровщины

10 сентября 2025, 20:15
Фото: СБУ
39-летний мужчина работал на российскую разведку. Россияне хотели получить от него "помощь" в атаках по энергетике "в обход" ПВО

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Оккупанты готовили ударить по энергетическим объектам "в обход" украинского ПВО. 39-летнему жителю Криворожского района поручили корректировать атаки врага по Кривому Рогу и соседней Кировоградщине. Завербовал мужчину представитель российской разведки.

По заданию россиян, агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Также во время воздушных тревог он фиксировал попадавшие во внимание маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп.

СБУ задержала злоумышленника. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, который по заказу россиян корректировал удары по Запорожью. По заказу россиян он собирал координаты разных объектов в городе.

СБУ задержание корректировщик
