11 вересня 2025, 07:07

У Сумах російські дрони поцілили в навчальний заклад

11 вересня 2025, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Два потужні вибухи, що пролунали в місті вночі, – це наслідки влучання ворожих БпЛА по території навчального закладу", – заначив мер міста.

Також, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох багатоповерхових житлових будинках поблизу.

На місці події працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліція, представники місцевої влади та аварійні бригади.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Нагадаємо, лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

