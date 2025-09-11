У Сумах російські дрони поцілили в навчальний заклад

Фото: Сумська ОВА

У ніч на 11 вересня ворог знову атакував Сумщину. Внаслідок удару російських безпілотників пошкоджено будівлі одного з навчальних закладів обласного центру та транспорт, що належить освітній установі

Про це повідомили начальник Сумської ОВА Олег Григоров і в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Два потужні вибухи, що пролунали в місті вночі, – це наслідки влучання ворожих БпЛА по території навчального закладу", – заначив мер міста.

Також, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох багатоповерхових житлових будинках поблизу.

На місці події працюють усі необхідні служби: рятувальники, поліція, представники місцевої влади та аварійні бригади.

Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Нагадаємо, лише за перші дні вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.