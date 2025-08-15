Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
РФ атаковала Сумы беспилотником
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал SUMY GO.
"Прилет по центральному рынку", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки дрона была уничтожена точка продажи одежды.
"Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в Сумском ОВА о последствиях прилета.
Напомним, в четверг, 14 августа, россияне атаковали КАБами и дроном общины в Сумской области. Были повреждены жилые дома и электропередача.
