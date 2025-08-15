Россияне ударили по центральному рынку в Сумах

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал SUMY GO.

"Прилет по центральному рынку", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки дрона была уничтожена точка продажи одежды.

"Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в Сумском ОВА о последствиях прилета.

Напомним, в четверг, 14 августа, россияне атаковали КАБами и дроном общины в Сумской области. Были повреждены жилые дома и электропередача.