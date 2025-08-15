21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 00:03

Россияне атаковали КАБами и дроном громады на Сумщине: последствия

15 августа 2025, 00:03
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Российская армия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население Сумщины

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В четверг, 14 августа, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу в Битицком старостате Сумской громады. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

В Миропольской громаде из-за атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина.

"Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел", – рассказал чиновник.

Мужчину госпитализировали с мелкими осколочными ранениями. Врачи его обследуют, угрозы жизни нет.

В ОВА призвали жителей Сумщины не ездить в пограничные села, которые постоянно страдают от обстрелов и из которых идет эвакуация. Там подчеркнули, что россияне и дальше целенаправленно бьют по гражданским и их домам.

Напомним, поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской громады на Сумщине. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Сумская область дрон КАБ последствия пострадавший
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Смертельное ДТП во Львовской области: несовершеннолетнему водителю объявили подозрение
15 августа 2025, 00:54
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1600 человек
15 августа 2025, 00:26
9 лет плена: детальнее об украинце, которого россияне схватили в 17 лет
14 августа 2025, 23:07
В Польше пограничники задержали украинских железнодорожников, въехавших в страну в состоянии алкогольного опьянения
14 августа 2025, 22:55
Певец MELOVIN рассказал, как таксист отказался его везти
14 августа 2025, 22:45
АРМА получило нового руководителя
14 августа 2025, 22:39
США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину
14 августа 2025, 22:29
Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
14 августа 2025, 22:25
Трамп сообщил, когда в Украине наступит мир
14 августа 2025, 22:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »