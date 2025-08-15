Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .

В четверг, 14 августа, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу в Битицком старостате Сумской громады. Повреждены жилые дома и линия электропередач.

В Миропольской громаде из-за атаки вражеского FPV-дрона пострадал 32-летний мужчина.

"Он давно эвакуировался из села, но сегодня приехал навестить дом. Когда возвращался – попал под обстрел", – рассказал чиновник.

Мужчину госпитализировали с мелкими осколочными ранениями. Врачи его обследуют, угрозы жизни нет.

В ОВА призвали жителей Сумщины не ездить в пограничные села, которые постоянно страдают от обстрелов и из которых идет эвакуация. Там подчеркнули, что россияне и дальше целенаправленно бьют по гражданским и их домам.

Напомним, поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской громады на Сумщине. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.