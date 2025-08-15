На Сумщине обезвредили 50-килограммовую боевую часть российского дрона, упавшего в поле
Взрывотехники полиции обезвредили боевую часть очередного ударного дрона россиян, сбитого силами обороны
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
После одной из ночных атак врага в поле обнаружили беспилотник, который упал и не взорвался. На место прибыли специалисты, которые изъяли 50-килограммовую осколочно-фугасно-зажигательную часть, обезвредили и вывезли в безопасное место для уничтожения.
Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных или опасных предметов следует немедленно сообщать властям, военным или звонить по телефону 102.
Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
15 августа 2025, 02:48В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина
15 августа 2025, 02:20В Киевской области столкнулись легковушка и грузовик: пострадали два человека
15 августа 2025, 01:51В Виннице пьяный мужчина угрожал взорвать собственную и соседние квартиры
15 августа 2025, 01:30Оккупанты обстреляли Славянск: повреждены частные дома
15 августа 2025, 01:12Смертельное ДТП во Львовской области: несовершеннолетнему водителю объявили подозрение
15 августа 2025, 00:54Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1600 человек
15 августа 2025, 00:26Россияне атаковали КАБами и дроном громады на Сумщине: последствия
15 августа 2025, 00:039 лет плена: детальнее об украинце, которого россияне схватили в 17 лет
14 августа 2025, 23:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все блоги »