Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

После одной из ночных атак врага в поле обнаружили беспилотник, который упал и не взорвался. На место прибыли специалисты, которые изъяли 50-килограммовую осколочно-фугасно-зажигательную часть, обезвредили и вывезли в безопасное место для уничтожения.

Полиция напоминает: в случае обнаружения подозрительных или опасных предметов следует немедленно сообщать властям, военным или звонить по телефону 102.

Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.