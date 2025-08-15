Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал SUMY GO.

"Приліт по центральному ринку", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки дрона була знищена точка з продажу одягу.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили у Сумські ОВА про наслідки прильоту.

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині. Були пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.