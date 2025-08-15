Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
РФ атакувала Суми безпілотником
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал SUMY GO.
"Приліт по центральному ринку", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки дрона була знищена точка з продажу одягу.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили у Сумські ОВА про наслідки прильоту.
Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, росіяни атакували КАБами і дроном громади на Сумщині. Були пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.
Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільнийВсі новини »
15 серпня 2025, 11:50Росіяни вдарили по АЗС на Сумщині: є постраждалий
15 серпня 2025, 08:06На Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі
15 серпня 2025, 05:26
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
До 10 років ув’язнення засудили колаборантів, які проводили фейковий референдум на Херсонщині
15 серпня 2025, 18:29Нацбанк звільнив топ-менеджера
15 серпня 2025, 17:52Критично важливі підприємства Харківщини отримають бронювання працівників
15 серпня 2025, 17:39Підприємствам Харківщини виділили понад 200 мільйонів євро на покриття нагальних потреб
15 серпня 2025, 17:13Трамп перед зустріччю з Путіним зателефонував Лукашенко
15 серпня 2025, 17:12У Житомирському районі нетверезий водій спричинив ДТП: троє людей травмовані
15 серпня 2025, 17:12Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки
15 серпня 2025, 16:50Волинянина судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ проти України
15 серпня 2025, 16:47Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »