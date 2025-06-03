На Сумщине самая плохая подготовка к российскому наступлению, – нардеп

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Курская операция, проходившая весной 2024 года, не была использована для укрепления оборонных возможностей Сумской области. По информации из источников в военном руководстве, регион остался одним из хуже подготовленных среди потенциально рисковых направлений

Об этом пишет народный депутат Марианна Безугла, передает RegioNews.

"Фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА. ОВА возглавлял генерал Артюх, но его удалось сместить слишком поздно. Военное командование же не понесло вообще никакой ответственности", – подчеркнула Безугла.

В то же время, по ее словам, в Силах обороны идет конфликт между высшими военными чиновниками. Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский пытается сместить командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Игоря Скибюка.

Согласно оценкам военных аналитиков, российское командование воспользовалось слабой обороной региона, что могло повлиять на выбор направления атаки.

"Поэтому давайте будем реалистами - должен предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь", – говорит нардепка.

Напомним, во вторник, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. Известно о 25 раненых, среди них – трое детей.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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