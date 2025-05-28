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28 мая 2025, 13:52

Эксперт рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы

28 мая 2025, 13:52
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фото: иллюстративное
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Если россияне пройдут Юношу и займут несколько высот, то FPV-дронами начнет атаковать Сумы

Об этом Игорь Лапин, майор ВСУ в отставке, рассказал Эспрессо, передает RegioNews.

По его словам, враг накопил около 60 тысяч. личного состава, чтобы сначала штурмовать малыми группами, потому что через леса и болота Сумщины вражеская техника не пройдет.

"Что касается Сумского направления, то хочу сказать, что враг сегодня, если не ошибаюсь, применил по Сумам КАБ, то есть достают уже этими авиабомбами. Если россияне пройдут Юношу и займут пару высот, то FPV-дронами начнут разбирать Сумы", - сообщил Лапин.

По его мнению, нужно налаживать вторую и третью линии обороны, делать для них подъездные пути, учитывая местность, и накрывать их сетками, потому что россияне имеют колоссальное количество FPV-дронов на оптоволокне.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли почти 70 обстрелов по Сумской области.

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