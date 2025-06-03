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03 июня 2025, 17:08

Удар по Сумам: умер 43-летний мужчина, его 7-летняя дочь – в тяжелом состоянии

03 июня 2025, 17:08
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фото: ГСЧС Украины
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В результате сегодняшнего утреннего обстрела города Сумы количество жертв возросло — в больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в критическом состоянии после атаки 

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, 7-летняя дочь погибшего также получила тяжелые ранения, сейчас она в больнице. Состояние девочки остается тяжелым, медики борются за ее жизнь.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. Известно о 25 раненых, среди них – трое детей.

3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.

По словам Владимира Зеленского, утренний обстрел города Сумы – очередное совершенно сознательное военное преступление российских агрессоров.

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